WP: Глава ЦРУ таємно відвідав Київ, щоб "злити" плани РФ

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс таємно відвідав Київ наприкінці минулого тижня , щоб поінформувати президента України Володимира Зеленського про військові плани Російської Федерації﻿. Про це йдеться у повідомленні The Washington Post, повідомляє Ділова столиця.

"Бернс відвідав Київ, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також із Президентом Зеленським і підтвердив нашу незмінну підтримку України в захисті від російської агресії" , — цитує видання слова представника адміністрації США.

Видання стверджує, що українське керівництво цікавилося, зокрема, чи триватиме потужна підтримка Києва з боку адміністрації президента США Джо Байдена в умовах, коли республіканці отримали контроль над Палатою представників.

"Після зустрічі Зеленський чітко зрозумів, що підтримка Києва з боку Вашингтона залишається сильною, а фінансування в розмірі 45 мільярдів доларів, ухвалене Конгресом у грудні 2022 року, триватиме принаймні до липня або серпня" , — пише видання.

The Washington Post не має даних, про що конкретно директор ЦРУ говорив із Зеленським, але наводить оцінки військових аналітиків, що цієї весни можливе загострення бойових на тлі посиленої мобілізації в РФ.