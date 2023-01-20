Генштаб: Сили оборони за добу знищили 770 окупантів
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу українські військові ліквідували 770 загарбників, 3 танки та 4 БПЛА.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 січня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу – 119300 (+770) осіб,
- танків - 3139 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 6241 (+6) од.,
- артилерійських систем - 2129 (+7) од.,
- РСЗВ - 442 (+0) од.
- засобів ППО - 220 (+0) од.,
- літаків - 287 (+0) од.,
- вертольотів - 277 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1886 (+4),
- крилатих ракет - 749 (+0),
- кораблів/катерів - 17 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4903 (+7) од.,
- спеціальної техніки – 190 (+0)