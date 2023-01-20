Генштаб: Сили оборони за добу знищили 770 окупантів

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу українські військові ліквідували 770 загарбників, 3 танки та 4 БПЛА.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 січня 2023 року орієнтовно склали: