Генштаб: ЗСУ вразили майже 30 районів зосередження і 7 ЗРК ворога

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські захисники відбили атаки ворога у районах 16 населених пунктів трьох областей, а також завдали ударів по позиціях росіян, уразивши майже 30 районів зосередження і 7 ЗРК ворога.

"Противник завдав протягом минулої доби 9 ракетних і 23 авіаційних удари та здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах.

Ворог основні зусилля зосереджує на ведені наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється" , - йдеться в повідомленні ГШ ЗСУ.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новосілка Донецької області та Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Втім, під виглядом спільних з Білоруссю навчань Росія нарощує авіаційне угруповання.

Ворог обстріляв з артилерії райони Тимофіївки Сумської області та Ветеринарного, Стрілечої, Зеленого, Стариці, Вовчанська, Вільчі, Бударок, Красного Першого, Дворічної та Куп’янська на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянське, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове, Стельмахівка і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Кремінної, Діброви та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка і Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар, Богоявленку, Золоту Ниву, Велику Новосілку і Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Малі Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Качкарівку, Республіканець, Тягинку, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Інгулець, Херсон, Благовіщенське та Розлив.

У штабі зазначають, що на тимчасово окупованих територіях АР Крим Росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Севастополь виклики до військових комісаріатів розпочали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар по районах зосередження ворога та 7 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також українські військові знищили три БпЛА типу "Ланцет-3".

У той же час підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 6 пунктів управління, 8 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.