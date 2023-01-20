У Німеччині розпочалася зустріч на авіабазі "Рамштайн"

Міністр оборони США Ллойд Остін у п'ятницю відкрив чергове засідання союзників на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, закликавши їх до більшої допомоги Україні.

"Це вирішальний момент. Росія перегруповується, набирає війська і намагається переозброїтися. Тепер не час зволікати. Тепер час копнути глибше. Український народ спостерігає за нами. Кремль спостерігає за нами. І історія спостерігає за нами. Тож ми не відступимо. І ми не зупинемось у нашій рішучості допомогти Україні захистити себе від імперської агресії Росії" , - сказав Остін.

За його словами, Росія залишається налаштованою на агресію та завоювання, і російські сили посилили свої жахливі атаки, вбивши багатьох безневинних українців.

"Ми знову побачили жорстокість військового вибору Росії лише кілька днів тому у місті Дніпро" , - сказав він.

Остін зазначив, що "це вирішальний момент для України у вирішальне десятиліття для світу", тому, не сумнівайтеся, "ми підтримуватимемо самооборону України стільки, скільки потрібно".

Він додав, що атаки Росії покликані зламати дух України, але "вони провалилися, а народ України надихнув світ"

Президент Володимир Зеленський у віртуальному зверненні до учасників Контактної групи з питань оборони України закликав партнерів прискоритися з наданням Україні озброєнь.

"Я можу сотні разів подякувати вам, і це буде абсолютно справедливо і чесно, враховуючи все, що ми вже зробили. Але сотні подяк - це не сотні танків. Ми всі можемо говорити тисячі слів, але я не можу замінити словами гармати, які потрібні проти російської артилерії, чи зенітні ракети, які потрібні для захисту людей від російських авіаударів" , - сказав Зеленський.

Але, за його словами, час залишається російською зброєю.

"Ми повинні поспішати. Час має стати нашою спільною зброєю" , - наголосив він.

Зеленський завершив свою промову на конференції закликом до наступних зборів до Рамштайну надати ракети більшої дальності та винищувачі F-16.

"У ваших силах гарантувати артилерію та авіацію, які знищать терор. У ваших силах забезпечити перемогу" , - заявив Зеленський.

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