Рєзніков назвав три пріоритети України на "Рамштайн"

Міністр оборони України Олексій Рєзніков окреслив, яке озброєння потрібне для України від західних союзників за результатами проведення восьмої міжнародної зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Є три пріоритети України на "Рамштайн-8": більше систем ППО; зброя для наступальних операцій (танки, гаубиці, боєприпаси); систематичні постачання боєприпасів + обслуговування та ремонт озброєння та техніки" , - написав глава Міноборони.

Сьогодні відбувається восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України, або формат "Рамштайн". Участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України беруть керівники оборонних відомств 50 країн.