У Німеччині заперечують, що Шольц висував Байдену умови по танкам Leopard

У Берліні заперечують, що канцлер Олаф Шольц називав обов’язковою умовою для передачі ЗСУ танків Leopard згоду Вашингтона на постачання своїх Abrams, повідомляє Новое время.

Про це з посиланням на представника уряду Німеччини Штеффена Хебештрайта повідомляє агентство DPA.

Про те, що Шольц під час своєї зустрічі з головою Білого дому Джо Байденом 18 січня дав йому зрозуміти, що схвалить передачу Україні Leopard, якщо США поставлять їй свої Abrams, повідомила раніше газета Süddeutsche Zeitung.

"У жодному моменті часу не було таких вимог, що має відбутися одне, щоб могло статися інше… Мені важко уявити, щоб канцлер Німеччини диктував будь-які умови або висував якісь вимоги американському президентові" , — прокоментував публікацію ЗМІ Хебештрайт.

Під час свого візиту до Львова 11 січня президент Польщі Анджей Дуда оголосив, що ЗСУ отримають роту танків Leopard у межах допомоги міжнародної коаліції.

Його фінський колега Саулі Ніїністе також підтвердив, що його країна може передати «невелику кількість» цієї техніки.

У свою чергу, Німеччина продовжує відтягувати рішення з цього приводу, посилаючись на те, що не хоче приймати його без США.

Водночас ключова роль у цьому питанні відводиться саме Берліну, оскільки це він має схвалити реекспорт німецьких танків.