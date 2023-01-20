CNN: США та Німеччина поки не домовилися про танки для України

За інформацією CNN, голова Пентагону Ллойд Остін та новообраний голова німецького Міноборони Борис Пісторіус так і не домовилися про танки Leopard 2 для України, повідомляє Дзеркало тижня.

"Офіційні особи США, знайомі із ситуацією, повідомили, що питання танків ще не вирішене перед зустріччю (у форматі Рамштайн – ред.) у п'ятницю, і було б дивно, якби Німеччина передумала, незважаючи на тиск Ллойда Остіна" , - повідомляє видання. .

При цьому ЗМІ зазначає, що напередодні зустрічі в Пентагоні були впевнені, що стосовно цього питання сторонам все ж таки вдасться досягти прогресу.

Очікується, що остаточне рішення про постачання Україні важкого озброєння, зокрема танків, буде ухвалено сьогодні під час чергового раунду переговорів у форматі Рамштайн. Вчора глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН може погодитися на передачу нам Leopard 2, навіть якщо США не узгодять відправку ЗСУ своїх M1 Abrams