CNN: Британія може передати Україні ракети-аналоги ATACMS

США відмовляються постачати Україні далекобійні ATACMSи, які стріляють на 300 км, оскільки там стурбовані тим, що ЗСУ можуть бити ними територією Росії. Тому Великобританія розглядає питання передачі власного аналога американських ракет. Про це повідомляє CNN, цитуючи своє джерело із Лондона, повідомляє Дзеркало тижня.

"Відповідно до більш прогресивного ставлення Лондона до військової підтримки України, деякі британські офіційні особи висловили готовність поставити системи далекого радіусу дії" , - пише ЗМІ.

Позиція Лондона у питанні постачання Україні озброєння "агресивніша публічно". Як наслідок, українські офіційні особи закликали британську делегацію взяти на себе ініціативу під час сьогоднішніх обговорень у Рамштайні.