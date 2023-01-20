У Кабміні назвали чотири джерела відновлення України

Україна очікує, що Конференція відновлення України в Лондоні дозволить мобілізувати міжнародну підтримку для швидкого відновлення. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на прес-брифінгу з міністром закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом та міністром з питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії Великобританії Грантом Шаппсом.

«Основне відшкодування збитків має бути покладено на агресора. Для притягнення Росії до відповідальності за злочини важливо розробити відповідні механізми міжнародного права. Ми розраховуємо, що разом із партнерами ми чітко зафіксуємо положення про те, завдяки яким ресурсам має відбуватися довгострокове відновлення» , - сказав прем'єр.

Україна пропонує 4 основні джерела фінансування Плану відновлення:

конфісковані російські кошти в Україні та світі; кошти міжнародних партнерів, зокрема міжнародних фінансових організацій; безпосередньо кошти з державного бюджету України; кошти донорів та приватного сектору.

Грант Шаппс заявив, що Великобританія впорається із викликом мобілізації підтримки України з усього світу.