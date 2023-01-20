МВС: Прощання з загиблими в авіакатастрофі у Броварах відбудеться 21 січня
Прощання з загиблими в авіакатастрофі у Броварах Київської області керівництвом та співробітниками МВС відбудеться в суботу, 21 січня в "Українському домі", повідомляє Українська правда.
Про е повiдомила пресслужба МВС.
"У суботу, 21 січня 2023 року, у Національному центрі "Український дім" відбудеться прощання з керівництвом і співробітниками МВС України, які загинули при виконанні службових обов’язків. Початок церемонії прощання об 11:00".
Прощання з особовим складом спеціального авіаційного загону з загиблими командиром повітряного судна - інструктором авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександром Василенко, пілотом авіаційної ескадрильї спеціального призначення Костянтином Коваленко, бортовим механіком авіаційної ескадрильї спеціального призначення прапорщика Іваном Касьяновим відбудеться 21 січня о 13:00 у місті. Ніжин (вертолітна площадка № 4 аеродрому).
Передісторія:
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
- У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом 14 жертв, серед яких 1 дитина.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.