ЗСУ нарощують створення мобільних груп ППО на північних рубежах

На північних напрямках оборони країни набирає обертів створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, вони будуть знаходитись на ділянках звідки здійснюватиметься підліт БПЛА, крилатих ракет або авіації російських загарбників, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Пряма мова командувача ОС ЗСУ Сергія Наєва:

"На першому етапі роботи створено 19 груп ППО на базі потужних позашляховиків Ford F250 й Ford F350, які адаптовані до бойових умов. Вони захищатимуть небо як на підступах до Києва, так і повітряний простір над населеними пунктами півночі та північного заходу України".

За його словами, завдання груп полягає у тому, щоб за потреби висунутись на визначене місце, відпрацювати заданий азимут підльоту повітряної цілі й так само швидко повернутися до місця дислокації.

Наєв нагадав, що мобільні підрозділи вже захищають підступи до об'єктів критичної інфраструктури на Волині, а також стратегічні об’єкти Сумщини.

Сьогодні групам передали чергову партію позашляховиків, які мають можливість швидко переміщуватись й вражати повітряні цілі – у тому числі безпілотники "Mohajer-6" та "Shahed 136".