Прикордонники біля Бахмута знищили розвідгрупу росіян і відбили штурм

Військовослужбовці Держприкордонслужби ліквідували розвідувальну грипу росіян, а згодом і відбили штурм окупантів поблизу міста Бахмут Донецької області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Держприкордонслужба.

"На цьому напрямку за минулу добу охоронці кордонів провели ряд оборонних боїв з загарбниками.

Удень противник намагався провести розвідку боєм в бік опорного пункту прикордонного підрозділу, який неподалік Бахмута. Бійці ворожу розвідгрупу ліквідували – знищили 2 розвідників, ще 3 поранили".

Повідомляється, що з настанням темряви противник взявся штурмувати оборонні позиції більш масштабно – у наступ піхота окупантів пішла з кількох напрямків.

У ДПСУ зазначили, що артилерія Сил оборони завдала ударів по загарбниках під час їх висування, значно знизивши їхній атакувальний потенціал.

А далі просування окупантів вперед зупинили прикордонники у ближньому бою.