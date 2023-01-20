Голова Пентагону: США передають Україні додаткові Avenger та NASAMS

США передають Україні додаткові ЗРК NASAMS та вісім систем ППО Avenger, які увійдуть до нового пакету військової допомоги. Також допомога від Вашингтона включатиме бронетехніку, артилерію та боєприпаси, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Пентагону Ллоід Остін, йдеться на сайті Міноборони США.

"Наш новий пакет забезпечує ще більше можливостей протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свої міста та небо" , - сказав Остін.

Глава Пентагону наголосив, що Україні будуть передані нові зенітно-ракетні комплекси NASAMS та вісім систем ППО Avenger.

За його словами, пакет допомоги також допомагає задовольнити потребу України у бронетехніці та бойових машинах.

Допомога США включає:

59 бойових машин піхоти Bradley;

90 бронетранспортерів Stryker;

53 протимінно-стійкі транспортні засоби (MRAP);

350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності Хамві (HMMWV).

Раніше в Пентагоні повідомляли, що постачання Україні американських танків M1 Abrams зараз «не має сенсу». Зазначалося, що ці танки працюють на паливі для реактивних двигунів та їх складніше обслуговувати, ніж танки Leopard та Challenger, які працюють на дизпаливі та можуть долати великі відстані без дозаправлення.