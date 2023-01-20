Генерал Міллі: ЗСУ буде важко витіснити окупантів з захоплених територій

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що захисникам України буде важко військовим шляхом витіснити російських окупантів з кожного сантиметра української території у 2023 році з огляду на довжину лінії фронту, повідомляє Новое время.

Про це він заявив під час брифінгу в п'ятницю, 20 січня, за підсумками зустрічі у форматі Рамштайн.

"Це не означає, що цього не може статися, не означає, що цього не станеться, але це буде дуже, дуже складно" , - сказав Міллі.

На думку генерала, цього року можлива стабілізація фронту, що залежатиме від постачання військової допомоги Силам оборони України та їхнього навчання. Міллі також вважає, що захисники України можуть провести «значну» тактичну наступальну операцію, щоб звільнити якомога більше української території.

"Але я все ж таки вважаю, що врешті-решт ця війна, як і багато війн до неї, закінчиться за столом переговорів" , — додав генерал Міллі.

У п'ятницю, 20 січня, відбулася восьма міжнародна зустріч у форматі Рамштайн, під час якої представники 54 країн обговорювали військову допомогу Україні.