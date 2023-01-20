Міністр оборони: Польща планує навчити танкову бригаду ЗСУ до березня

Польща планує навчити танкову бригаду Збройних сил України як новий пакет підтримки, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"У рамках нового пакету підтримки для України я представив нашу польську підтримку, яка полягає в тому, що до кінця березня ми зможемо як озброїти, так і навчити українських солдатів" , — йдеться у заяві.

Блащак додав, що йдеться про танкову бригаду ЗСУ. Також міністр розповів, що замість переданих Україні танків Т-72 та бойових машин піхоти, армія Польщі отримає корейські танки К-2 та гаубиці К-9.

Він також додав, що також у Польщу планується постачання танків Abrams та реактивної артилерії HIMARS.

Учасники Контактної групи з оборони України під час засідання у форматі Рамштайн у п'ятницю, 20 січня, не домовилися про постачання ЗСУ танків Leopard 2.

Раніше німецьке видання Süddeutsche Zeitung розповіло з посиланням на свої джерела, що канцлер Олаф Шольц під час своєї зустрічі з головою Білого дому Джоном Байденом 18 січня дав йому зрозуміти, що схвалить передачу Україні Leopard, якщо США поставлять їй свої Abrams.

У свою чергу Пісторіус заявив, що ця умова не є обов'язковою.

На тлі невпевненої позиції Німеччини президент Польщі Анджей Дуда під час свого візиту до Львова 11 січня оголосив, що ЗСУ отримають роту танків Leopard у рамках допомоги міжнародної коаліції.

Його фінський колега Саулі Ніїністе також підтвердив, що його країна може передати "невелику кількість" цієї техніки.

Незважаючи на це, Німеччина продовжує відтягувати рішення з цього приводу, посилаючись на те, що не хоче приймати його без США.

Водночас ключова роль у цьому питанні відводиться саме Берліну, оскільки саме це має схвалити реекспорт німецьких танків.