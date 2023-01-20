ОП: В Україні почали роботу нові посли Австрії, Кіпру та Фінляндії

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти в нових послів Австрії, Кіпру та Фінляндії, привітавши їх із початком дипломатичної місії в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив Офіс президента.

В Україні починають роботу посол Австрії Арад Бенкьо, Кіпру Міхаліс Захаріоглу та Фінляндії Яакко Лехтовірта.

Церемонія вручення вірчих грамот традиційно відбулася на території Національного заповідника "Софія Київська".

"Дякую, що в цей складний час ви з нами тут, у Києві. Особливо зараз, коли Україна перебуває під регулярними масованими ракетними обстрілами з боку держави-терориста. Цінуємо вашу солідарність" , – звернувся Зеленський до новопризначених послів.

Він окремо подякував дипломатам за допомогу, надану Україні на тлі повномасштабного вторгнення.

Зокрема в розмові з послом Арадом Бенкьо президент наголосив на важливості підтримки з боку Відня набуття Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

А під час прийняття вірчих грамот від фінського посла – висловив сподівання на підтримку курсу України на євроатлантичну інтеграцію.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року колишній уповноважений українського уряду з питань санкцій Олексій Макеєв офіційно став новим послом України в Німеччині.