Генерал США оцінив приблизні втрати Росії в Україні

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що Росія зазнала у війні з Україною величезних втрат, які він оцінив у число, значно більше за 100 тисяч, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками восьмого засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

"Востаннє, коли я публічно говорив про втрати росіян, я сказав, що вони перевищують 100 тисяч. Зараз скажу, що вони значно перевищують 100 тисяч. Росіяни зазнали колосальних втрат серед військових. Йдеться і про регулярну армію, і про найманців з групи "Вагнера" та інші сили, які воюють на боці росіян" , – зазначив Міллі.

Зауважимо, що поняття "втрат", яким оперує Міллі, передбачає врахування не лише загиблих російських військових, а й поранених і, в деяких випадках, дезертирів.

Американський генерал також оцінив масштаби мобілізації в Росії, яка була оголошена у вересні 2022 року.

"Росія оголошувала мобілізацію. Вони призивали 300 тисяч людей. На мою думку, їм вдалось призвати десь 200-250 тисяч. Тож вони замінюють людські втрати, але й ці втрати величезні" , – додав він.

Голова ОКНШ армії США зауважив, що й Україна "також зазнала величезних втрат", та відмовився наводити принаймні приблизні оцінки.

"Велика кількість цивільних була вбита в результаті дій Росії – росіяни б’ють по цивільній інфраструктурі. Також було завдано значних економічних збитків, зруйновано енергетичну інфраструктуру. Українські військові теж зазнали значних втрат. Це дуже-дуже кривава війна, і з обох сторін є значні втрати. Саме тому я кажу, що рано чи пізно це в певний момент завершиться за столом переговорів, аби настало завершення (війни)" , – сказав Міллі.

Як повідомлялось, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі вважає, що військовими засобами витіснити росіян з окупованих територій України цього року буде дуже важко.