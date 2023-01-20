Зеленський прокоментував підсумки "Рамштайну"

Президент Володимир Зеленський за підсумками чергового засідання союзників на базі "Рамштайн" зазначив, що Україні ще доведеться поборотись за постачання сучасних танків, повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні до українців.

"Сьогодні день "Рамштайну" – і оборонних новин для України, які тиждень за тижнем приносить наш дипломатичний марафон. Не завжди можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі "Рамштайну". Це закрита дискусія – і так має бути.

Загалом можна підсумувати, що сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму ставленні – вони будуть підтримувати Україну, скільки це необхідно для нашої перемоги.

Так, ще доведеться поборотись за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене", — сказав президент.

Нагадаємо, на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня західні союзники не дійшли згоди про надання Україні основних бойових танків Leopard 2, проте новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус доручив перевірити їхні запаси.

Міністерство оборони США оголосило, що офіційний Вашингтон передасть Києву новий пакет військової допомоги на суму $2,5 млрд. До нього увійшли 59 БМП Bradley та 90 бронетранспортерів Stryker.