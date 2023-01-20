Нідерланди передадуть Україні дві установки ЗРК Patriot

Нідерланди готові передати Україні два ЗРК Patriot з ракетами та запчастинами, а також навчити українських військових працювати з ними. Таким чином західні партнери готові відправити для ЗСУ щонайменше чотири установки цього типу, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Нідерландів.

"Йдеться про дві пускові установки та ракети. Нідерланди також відповідають за навчання українських солдатів" , — повідомили у міністерстві про системи Patriot.

Наголошується, що Нідерланди також приєдналися до групи країн, включаючи Німеччину, які вивчають можливості постачання західних основних бойових танків Україні. Цей процес буде додатково вивчений у майбутній період, йдеться у повідомленні.﻿

Раніше міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що його країна розгляне можливість передачі Україні винищувачів F-16, якщо Київ звернеться з відповідним проханням.

21 грудня США оголосили про пакет допомоги Україні на 1,85 мільярда доларів, який вперше включає ЗРК Patriot. 5 січня уряд Німеччини підтвердив, що також передасть Україні Patriot.