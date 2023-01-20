ЗМІ: Росіяни посилюють ППО навколо Москви, боячись ударів з України

Росія почала активно посилювати протиповітряну оборону навколо Москви через побоювання ударів українських безпілотників, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами видання, російська влада розгорнула установки протиповітряної оборони в Москві та її околицях після кількох атак безпілотників у центрі країни. Кремль звинуватив Україну в атаках на свої бази, проте Київ офіційно не взяв на себе відповідальність.

Місцеві жителі опублікували в соцмережах фотографії кранів, які піднімають системи "Панцир" на дахи в центрі Москви, а також захисні споруди, встановлені в західному передмісті, біля офіційної резиденції президента Володимира Путіна.

Bloomberg повідомляє, що за словами офіційних осіб, знайомих із ситуацією, розгортання відбулося після атак безпілотників минулого місяця на військові бази в Саратові та Рязані, приблизно в 500 км від столиці Росії. Вони сказали, що нові системи доповнять існуючі протиракетні системи навколо столиці.

Нагадаємо, днями повідомляли про нібито "приліт" в одне із сіл Валуйського міського округа Бєлгородській області.

Також у Росії заявляли про "обстріл" міста Шебекіно, в наслідок чого були пошкоджені лінії електропередач.