Резніков провів переговори з міністром оборони Німеччини про Leopard 2
Міністри оборони України й Німеччини – Олексій Резніков і Борис Пісторіус – провели переговори щодо, серед іншого, постачання танків Leopard 2 на полях зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), повідомляє Європейська правда.
"Наприкінці зустрічі "Рамштайн" міністр оборони Пісторіус провів широкі переговори зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Німеччина і далі підтримуватиме прямий контакт із Києвом, щоб продовжувати надавати цілеспрямовану підтримку Україні в боротьбі з російською агресією", – повідомило німецьке міністерство оборони.
Своєю чергою Резніков за підсумками зустрічі написав у Twitter, що привітав Пісторіуса з призначенням і провів з ним "відверту розмову про Leopard 2".
"Далі буде", – зазначив очільник Міноборони України.
Також він подякував уряду й народу Німеччини за військову допомогу та гостинність на зустрічі у форматі "Рамштайн".
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн", але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане".
Тим часом у німецькому уряді запевнили, що ніколи не було прив'язки постачання Україні танків Leopard до постачання танків Abrams Сполученими Штатами.
Нагадаємо, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький раніше натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.