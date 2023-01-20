У Берліні пройшов протест із закликом передати Україні танки Leopard виробництва Німеччини, повідомляє Новое время.

Протестувальники зібралися перед німецькою канцелярією. Організаторка акції Владислава Воробйова в ефірі телемарафону розповіла, що на неї прийшли близько 500 людей, зокрема багато німців.

У п'ятницю, 20 січня, відбулася восьма міжнародна зустріч у форматі Рамштайн, під час якої представники 54 країн обговорювали військову допомогу Україні. Німеччина не ухвалила рішення про передачу танків Leopard Україні, але представники країн, які мають німецькі Leopard 2, провели зустріч на полях Рамштайну.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, учасники зустрічі домовилися, що країни, які мають на озброєнні Leopard 2, можуть розпочинати навчальні курси для українських танкових екіпажів.

Напередодні президент Володимир Зеленський казав, що низка країн (Польща, Фінляндія, Іспанія, Португалія та інші) готові поставити Україні Leopard 2 і чекають лише на дозвіл Німеччини. Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький не виключив, що Варшава може передати Києву танки без згоди Німеччини.

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова 11 січня оголосив, що ЗСУ отримають роту танків Leopard у рамках створення міжнародної коаліції.

За оцінкою британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Україні для наступу потрібно близько 100 танків.