Байден: Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з Росією
Президент США Джо Байден, відповідаючи на питання про надання Україні танків Leopard, заявив, що Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з російською армією, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє CNN.
Залишаючи захід у Білому домі, Байден сказав, що "Україна отримає всю необхідну допомогу", коли журналіст запитав, чи підтримує він ідею Польщі відправити в Україну танки німецького виробництва.
Що цьому передувало:
- За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн", але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане".
- Президент Володимир Зеленський висловив подяку очільнику США Джо Байдену та американському народу за виділення Україні великого пакета військової допомоги.