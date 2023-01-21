ISW: Війська РФ відступають біля Сватового і готуються до оборони на півдні

Українські військові продовжують наступ біля Сватового та Кремінної, а війська противника готуються до тривалої оборони у Запорізькій області, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить звіт ISW.

Луганський напрямок: ЗСУ продовжують наступ у районі Сватового

Повідомлялося, що 20 січня російські та українські війська продовжували наступальні операції у районі Сватового. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили наступ російських військ у районі Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового).

Українські сили також продовжують контрнаступальні операції в районі сусідньої Куземівки (15 км на північний захід від Сватового) і що російські сили перебувають у небезпечному становищі, оскільки вони не мають інших населених пунктів, до яких можна було б відступити в безпосередній близькості.

Повідомлялося, що російські та українські сили також продовжували наступальні операції у районі Кремінної. ЗСУ продовжують спроби вийти до Кремінної з півдня, бої довкола населеного пункту посилюються. Міноборони Росії заявило, що у районі Кремінної діють невстановлені підрозділи Центрального військового округу.

Донецький напрямок: війська РФ намагаються просунутися у бік Бахмута

Окупанти продовжують наступальні операції у районі Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 січня, вказують на те, що російські війська, ймовірно, захопили східну частину Солі (15 км на північ від Бахмуту).

Російські джерела продовжують хибно стверджувати, що війська РФ близькі до оточення Бахмута. Окупанти досі не перерізали жодної великої української наземної лінії зв'язку до Бахмута з Сіверська, Слов'янська та Костянтинівки. Російським силам потрібно буде відрізати більшу частину цих доріг і просунутися далі довкола Бахмута, щоб розпочати оперативне оточення міста.

Малоймовірно, що російські війська в найближчому майбутньому зможуть здійснити оперативне оточення, оскільки нещодавні наступи з метою захоплення невеликих населених пунктів, які не мають великого тактичного значення, швидше за все, призвели до ще більшого послаблення російської живої сили та техніки в цьому районі.

Південний напрямок: окупанти готуються до оборони у Запорізькій області

Війська РФ у Запорізькій області все ще, ймовірно, готуються до оборонної операції у довгостроковій перспективі. Російські джерела стверджували, що 20 січня російські війська трохи просунулися у Запорізькій області.

Також 20 січня з'явилися фотографії знищеної російської системи ППО С-400 в Ілліному Запорізькій області, що стало першою підтвердженою бойовою втратою російської системи С-400 в Україні. Раніше в ISW зафіксували російські системи ППО С-400 на півночі Криму.

Раніше ми писали, що у п'ятницю, 20 січня, українським військовим вдалося збити ворожий безпілотник "Мерлін" у Дніпропетровській області.