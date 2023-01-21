Аналітики ISW пояснили, навіщо на будинках в Москві розмістили ППО
Кремль, ймовірно, розмістив на будинках у Москві протиповітряну оборону, щоби створити провокаційні меседжі в інформаційному просторі для посилення антиукраїнських настроїв серед росіян, переконані аналітики Американського інституту вивчення війни, повідомляє Українська правда.
Про це говорить звіт ISW.
19 і 20 січня у російських соціальних мережах почали поширювати фотографії, на яких видно, як на даху будівлі Міністерства оборони Росії та в інших місцях у Москві та поблизу міста встановлюють системи протиповітряної оборони.
В ISW вважають, що Кремль, ймовірно, активізував свої зусилля з представлення російського вторгнення в Україну як екзистенціальної війни, щоби створити інформаційні передумови для затяжної війни.
"Кремль, ймовірно, розгорнув системи ППО в Москві, щоб створити провокаційні меседжі, які зображують війну як більш загрозливу для російської громадськості. Малоймовірно, що Кремль вважає, що для України Москва є мішенню, і, швидше за все, він вдався до цієї показної гри, щоб посилити інформаційні операції з підготовки російського внутрішнього інформаційного простору до затяжної війни в Україні і подальших жертв.
Ця демонстрація також, ймовірно, є частиною нової інформаційної операції з контекстуалізації війни в Україні в російському міфі про Велику вітчизняну війну, яка, ймовірно, має на меті посилити підтримку росіянами військових зусиль і подальшої мобілізації шляхом абсурдного зображення України як такої, що загрожує Москві і решті території Росії, подібно до того, як це робила нацистська Німеччина під час свого вторгнення в Радянський Союз".
Що цьому передувало:
- Ввечері 19 січня в Мережі почали з'являтися фото і відео з системами ППО на дахах будівель і майданчиках Москви. Наразі відомо про щонайменше п'ять.
- Зокрема, опубліковано фото будівлі міністерства оборони РФ на Фрунзенській набережній, де встановлено "Панцир-С1".
- Крім того, зранку 20 січня з’явилось відео, на якому автор стверджує, що ППО встановлена за 10 км від резиденції президента Росії Володимира Путіна в Москві.