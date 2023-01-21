ЗМІ: Британія запропонувала підтримку у створенні спецтрибуналу для РФ

Велика Британія запропонувала кваліфіковану підтримку для створення спеціального трибуналу, здатного притягнути російське цивільне та військове керівництво, включно з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, до відповідальності за військові злочини в Україні, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Guardian.

Британський уряд заявив, що отримав пропозицію від України приєднатися до групи міжнародних партнерів, які працюють над створенням механізму притягнення до відповідальності російського керівництва, і закликав інші країни G7 також долучитися до цієї роботи.

"Воєнні злочини Росії не повинні залишитися безкарними. Саме тому Велика Британія прийняла запрошення України приєднатися до цієї коаліції, запропонувавши свій юридичний досвід для вивчення можливостей притягнення російських лідерів до відповідальності" , — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Уряд Британії досі чинив опір пропозиції створення трибуналу, оскільки юридичні радники побоюються, що це підірве авторитет Міжнародного кримінального суду та його головного прокурора Каріма Хана.

Кампанію зі створення спеціалізованого суду очолили британський адвокат Філіп Сендс, колишній прем'єр-міністр Британії Гордон Браун і сам український уряд.

Британський уряд додав, що трибунал повинен базуватися на українському національному правосудді, але містити міжнародні елементи.

Також МЗС визнало, що МКС не має юрисдикції щодо злочинів агресії, скоєних проти України, але підкреслило, що деталі пропозиції матимуть значення, і що Велика Британія готова вивчити можливість створення «гібридного» трибуналу, тобто спеціалізованого суду, інтегрованого в українську систему правосуддя з міжнародними елементами.

19 січня Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Документ підтримали 472 євродепутати. Водночас 33 парламентарі утрималися, а 19 виступили проти.

РФ веде повномасштабну війну проти України майже 11 місяців, з 24 лютого 2022 року. Окупанти завдають ударів по українських містах у всіх областях. Цілями атак стають житлові будинки, лікарні та цивільна інфраструктура.