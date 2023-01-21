США та союзники погодили ще дві граничні ціни на нафту з РФ

Країни міжнародної коаліції на чолі з США, які запроважили граничну ціну на російську нафту, погодилися встановити ще дві граничні ціни на нафтопродукти з РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

У п'ятницю, 20 січня, заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо провів онлайн-зустріч із заступниками міністрів фінансів країн, які запровадили обмеження на ціну російської нафти морського транспортування, щоби обговорити досягнутий прогрес та визначити подальші кроки для завершення політики обмеження цін на російські нафтопродукти.

До "нафтової коаліції" належать країни Великої сімки, Євросоюзу та Австралія.

Учасники зустрічі погодилися запровадити дві граничні ціни на російські нафтопродукти.

"Одна гранична ціна – на нафтопродукти, які зазвичай продаються з надбавкою до ціни на сиру нафту, такі як дизельне паливо або бензин. Друга гранична ціна – на продукти, які продаються зі знижкою до ціни на сиру нафту, такі як мазут" , – йдеться у повідомленні.

Учасники зустрічі погодилися, що такий підхід дозволить краще відкалібрувати політику встановлення граничних цін на нафтопродукти, враховуючи широкий діапазон ринкових цін, за якими вони торгуються.

Також заступники міністрів погодилися переглянути у березні граничну ціну на російську нафту.

"Це дозволить коаліції врахувати зміни на світових ринках після запровадження граничних цін на нафтопродукти, а також ознайомитися з результатами технічної експертизи ЄС щодо граничної ціни на нафту" , – йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Нагадаємо, Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, нафтопродукти та оливи, що походять з Росії або експортуються з неї, на рівні 60 доларів за барель.