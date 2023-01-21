Гуменюк: РФ проводить розвідку дронами, готуючись до нових ракетних ударів

Російські війська активізували використання розвідувальних дронів. Це може свідчити про їх підготовку до проведення нових ракетних ударів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Взагалі (росіяни - ред.) проводять розвідку досить системно, ми фіксуємо і заземляємо всі ці літальні апарати. Але все ж таки ми спостерігаємо певну активність. Зокрема, в той проміжок часу коли вони готуються. Скажімо, ми оцінюємо цей момент, що вони готуються до проведення ракетних ударів. Коли ворог збирає інформацію для того, щоб знати, куди влучити" , - розповіла Гуменюк.

На уточнююче питання, що саме окупаційні війська намагаються вишукати, вона відповіла, що як правило це об'єкти критичної інфраструктури.

"Але більшість уваги дронів сконцентровано все ж на військових об'єктах. Зокрема, і засобів протиповітряної оборони, які ворог намагається вишукати, щоб під час однієї з хвиль атак "заглушити" аби досягнути "результатів" , - зазначила Гуменюк.

Коментуючи збиття російського розвідувального безпілотника "Мерлін", вона пояснила, що це не є чимось новим.