Генштаб: Втрати російської армії перевищили 120 тисяч убитих

За майже 11 місяців повномасштабної війни в Україні Росія втратила близько 120 160 своїх солдатів — із них 860 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу, повідомляє Новое время.

Такі дані станом на ранок суботи, 21 січня, оприлюднили у Генштабі Збройних Сил України.

Загальні втрати противника за 332-й день повномасштабної війни з 24.02.2022 по 21.01.2023 орієнтовно склали:

особового складу 120 160 (+860) осіб ліквідовано

танків — 3140 (+1) од.

бойових броньованих машин — 6256 (+15) од.

артилерійських систем — 2135 (+6) од.

РСЗВ — 443 (+1) од.

засоби ППО — 220 (+0) од.

літаків — 287 (+0) од.

гелікоптерів — 277 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1891 (+5)

крилаті ракети — 749 (+0)

кораблі /катери — 17 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн — 4918 (+15) од.

спеціальна техніка — 193 (+3)

Дані уточнюються.