Генштаб: Втрати російської армії перевищили 120 тисяч убитих
За майже 11 місяців повномасштабної війни в Україні Росія втратила близько 120 160 своїх солдатів — із них 860 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу, повідомляє Новое время.
Такі дані станом на ранок суботи, 21 січня, оприлюднили у Генштабі Збройних Сил України.
Загальні втрати противника за 332-й день повномасштабної війни з 24.02.2022 по 21.01.2023 орієнтовно склали:
- особового складу 120 160 (+860) осіб ліквідовано
- танків — 3140 (+1) од.
- бойових броньованих машин — 6256 (+15) од.
- артилерійських систем — 2135 (+6) од.
- РСЗВ — 443 (+1) од.
- засоби ППО — 220 (+0) од.
- літаків — 287 (+0) од.
- гелікоптерів — 277 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1891 (+5)
- крилаті ракети — 749 (+0)
- кораблі /катери — 17 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4918 (+15) од.
- спеціальна техніка — 193 (+3)
Дані уточнюються.