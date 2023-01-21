Подоляк прокоментував ядерний шантаж колишнього президента РФ Медведєва

Ядерний шантаж колишнього президента Росії Дмитра Медведєва - це лише пусті погрози. Люди, які дозволяють собі такі дії, повинні бути ізольовані від цивілізованого світу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

Подоляк заявив, що вагається у тому, чи бачив колись Медведєв "ядерну кнопку", оскільки він нерозважливо розкидається погрозами.

"У руки йому точно її не давали, бо то не просто мавпа з гранатою, то інфузорія в туфельках. Боялися, певно, доручити йому таку місію. Але знову хто про що, а Медведєв, коли дістається до клавіатури, починає говорити про ядерні загрози" , - зазначив Подоляк.

На його думку, після поразки Росії у війні Медведєв одним з перших буде намагатися виправдати себе і давати свідчення про те, що під примусом погрожував ядерною зброєю.

"Він, як юрист, дуже швидко знайде формулу, чому він тут ні до чого. Він скаже, що перебував довгий час під впливом стимуляторів. Здасть свою кров на аналіз і з'ясується, що він десятиліттями перебуває під впливом тих дивних, ілюзорних стимуляторах. Але між тим його руки нічого не писали" , - додав радник голови ОП.

Подоляк також підкреслив, що ядерні погрози Росії загалом виглядають дивно, адже саме вона напала на Україну. Він вважає, що РФ використовує шантаж, бо українські військові дали відсіч, а росіяни "отримали по зубах". Тому кремлівські посіпаки вдаються до шантажу.

"Тому такі люди або мають бути ізольовані в межах певних юридичних процедур, або знищені, або вилікувані. Але ви розумієте, що вилікувати 140 мільйонів неможливо. Ми просто не зможемо з вами напрацювати таку кількість сучасних медикаментів" , - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, перед восьмою зустріччю у форматі "Рамштайн" Дмитро Медведєв знову вдався до ядерних погроз. Він заявив, що перемога України може спровокувати ядерну війну.