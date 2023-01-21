ОВА: Окупанти били по Гуляйполю та Оріхову, є загиблий та поранені

За минулу добу російські снаряди накрили 21 місто та селище Запорізької області. У Гуляйполі під час обстрілу загинула жінка. У місті Оріхове двоє цивільних отримали поранення, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

"За минулу добу російські снаряди накрили 21 місто та селище Запорізької області. 166 обстрілів пережили наші громади. У реєстр додалося ще 18 зруйнованих домівок" , — написав він.

Старух зазначив, що 20 січня ворог обстрілював Гуляйполе, через атаку росіян загинула жінка. А в Оріхові сталося займання в приміщенні кінотеатру: двоє мирних мешканців отримали поранення.