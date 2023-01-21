Лінія фронту наближається до Кремінної: Гайдай розповів про бої біля міста
Наразі продовжуються тяжкі бої біля Кремінної. Українські військові потроху просуваються, лінія фронту наближається до міста, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу Freedom.
"Біля Кремінної точаться важкі бої. Росіяни відправляють в атаку зеків навіть по мінних полях... Окупанти кидають туди додаткові резерви, бо розуміють, що лінія фронту наближається до Кремінної", - розповів Гайдай.
За його словами, росіяни залишають на полі бою навіть загиблих кадрових військових, не кажучи вже про "вагнерівців".
Тим часом Лисичанський НПЗ окупанти використовують в якості плацдарму.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, на північному сході, біля Кремінної, українські сили, ймовірно, досягли невеликих успіхів і успішно захистилися від російської контратаки.