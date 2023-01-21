В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми

В Україні знизився рівень виробництва електроенергії, тож дефіцит залишається суттєвим, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Укренерго".

Споживання електроенергії перебуває на рівні вчорашнього дня. До того ж, один із блоків на ТЕС виведений в аварійний ремонт, що зменшило загальні обсяги виробництва електроенергії. Дефіцит потужності залишається суттєвим.

До всіх обленерго доведені знижені ліміти споживання на всю добу через зменшення загального виробництва електроенергії. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Окрім того, у прифронтових районах Донецької області є пошкодження у мережах оператора системи передачі.

Повідомляється, що "Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, які були уражені ворожими атаками. Проте після кожної наступної атаки по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

Нагадаємо, вчора у Yasno повідомляли, що генерацію було збільшено через ремонт на пошкоджених електропідстанціях.

Окрім цього, ще семи українським обленерго загрожує штраф за неправомірне відключення світла.