СБУ проводить заходи на території Деснянського району Києва

Служба безпеки, Нацполіція, Нацгвардія та ЗСУ вдень у суботу, 21 січня, проводять контррозвідувальні заходи на території Деснянського району Києва, зокрема у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях, повідомляє Новое время.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, метою таких заходів є посилення контрдиверсійного захисту об'єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Силовики попереджають про можливе обмеження проходу та проїзду вулицями району, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

Крім того, буде здійснено огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.