ВМС: У Чорному морі зафіксовано п'ять російських носіїв Калібрів

Станом на 21 січня у Чорному морі зафіксовано п’ять російських носіїв Калібрів, загальний залп — 36 ракет, повідомляє Новое время.

Про це повідомляють у Військово-морських силах ЗСУ.

Зазначається, що в Чорному морі на бойовому чергуванні загалом перебуває 11 ворожих кораблів з них п’ять — носії крилатих ракет Калібр.

В Азовському морі ворог тримає на бойовому чергуванні два кораблі.

В Середземному морі перебуває 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет Калібр, загальний залп — 72 ракети.

За добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря — 35 суден, з них 15 суден рухались з протоки Босфор; до Чорного моря — 36 суден, з них вісім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Як зазначають у ВМС, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.