Умєров спростував повідомлення про російський наступ з трьох сторін у лютому

Голова Фонду держмайна України, нардеп Рустам Умєров, який також брав участь у російсько-українських переговорах після 24 лютого 2022 року, спростував повідомлення про нібито новий наступ РФ на Україну у лютому, повідомляє Новое время.

До цього американське видання Daily Beast опублікувало новину, в якій з посиланням на Умєрова повідомило, що Росія готується до нового наступу на Україну з трьох напрямків у лютому.

"Рустем Умеров заявив, що Кремль готується до нового просування, яке може початися вже в лютому. Наступ міг би відбутися з півночі, через білоруський кордон, з російських опорних пунктів на сході України та з півдня, де окупований з 2014 року Крим та сусідні міста Мелітополь і Запоріжжя, які тепер також під контролем Росії" , — йшлося у початковій версії статті.

"Російські війська, які оточили нас із 240 градусів, атакують з боку Чорного моря, з боку Білорусі, Луганської та Донецької областей" , — сказав Умєров виданню.

Фото: web.archive.org

На своїй сторінці в Facebook Рустем Умєров це спростовує.

"Жодних прогнозів та передбачень під час розмови з виданням Daily Beast з мого боку не було зазначено" , — наголосив український нардеп.

Він додав, що видання оперативно відреагувало і вже зазначило коректне формулювання у тексті. Тепер там зазначається, що Україна вже 10 місяців перебуває під постійною загрозою з різних напрямів.

«Він [Умєров] зазначив, що Україні загрожують з багатьох напрямків, але не уточнив, звідки саме» — йдеться в останній версії матеріалу видання.

Фото: Скриншот thedailybeast.com

Умєров у своєму Facebook наголосив, що війна з Росією триває майже дев’ять років, тож Україна «готова до будь-яких сценаріїв».

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