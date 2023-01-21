Пригожин написав листа США, щоб дізнатися про злочини ПВК "Вагнер"
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин написав листа в Білий дім, щоб дізнатися про злочини його вояк, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба Пригожина.
У Пригожина опублікували лаконічний лист російською та англійською мовами, адресований координатору Ради національної безпеки США Джону Кірбі.
"Шановний пане Кірбі! У мене до вас є запитання: чи можете ви назвати, який злочин скоїла ПВК "Вагнер".
Нагадаємо:
20 січня стало відомо, що незабаром Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти російської приватної військової компанії "Вагнер", яка допомагає російським військовим у війні в Україні.