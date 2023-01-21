Глави МЗС країн Балтії закликали Німеччину негайно передати Україні танки

Міністри закордонних справ країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви — закликали Німеччину невідкладно передати Україні танки власного виробництва, повідомляє Новое время.

Спільну заяву опублікував глава МЗС Латвії Едгарc Рінкевичс у Twitter від імені усіх трьох країн.

"Ми, міністри закордонних справ Латвії, Естонії та Литви, закликаємо Німеччину негайно надати Україні танки Leopard" , — написав Рінкевичс.

У заяві зазначається, що «це потрібно, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та якнайшвидше відновити мир у Європі».

"Німеччина, як провідна європейська держава, несе особливу відповідальність у цьому питанні" , — наголосили міністри.

We, ???????? ???????? ???????? Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 21, 2023

В останні тижні деякі країни-партнери висловлювали готовність передати Україні танки Leopard німецького виробництва, але очікують схвалення цього рішення від Німеччини. У кулуарах саміту у Рамштайн міністри з 15 країн обговорювали передачу цього озброєння Україні.

Утім Німеччина поки не ухвалила рішення з цього приводу. Деякі видання писали зокрема, що Берлін не хоче приймати це рішення без США.

Зокрема джерела Süddeutsche Zeitung повідомляли, що канцлер Олаф Шольц під час своєї зустрічі з головою Білого дому Джоном Байденом 18 січня дав йому зрозуміти, що схвалить передачу Україні Leopard, якщо США поставлять їй свої Abrams. Своєю чергою міністр оборони ФРН заявив, що ця умова не є обов’язковою.

За підсумками саміту у Рамштайні 20 січня учасники зустрічі не домовилися щодо постачання Україні Leopard.