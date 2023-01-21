В німецькому Бундестазі незадоволені результатом "Рамштайну" щодо танків

У Бундестазі розчаровані тим, що під час "Рамштайну" не було ухвалено рішення щодо передачі Україні танків Leopard 2. Берлін має хоча б дозволити іншим країнам ці постачання, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява голови оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман, яку цитує ZDF.

"Історія дивиться на нас, а Німеччина, на жаль, знову продемонструвала неспроможність. Те, як канцлер ФРН Олаф Шольц інформує про цю тему громадськість - просто катастрофа, оскільки, з одного боку, Німеччина надає Україні масштабну допомогу, проте через відсутність рішення щодо бойових танків створюється інше враження" , - каже Штрак-Циммерман.

За її словами, новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нібито "перебуває на ланцюгу".

"Сигнал був би правильним, якби ми дали партнерам зелене світло. Не всі повинні (передавати танки - ред.), а ті, хто має Leopard 2 і хто готовий поставити їх Україні. Це був би перший крок" , - вважає Штрак-Циммерман.

Своєю чергою вона нагадала, що в Європі налічується майже 3000 танків Leopard 2.

"Навіть якщо поставити частину з них - це буде справжнім сигналом" , - підсумувала Штрак-Циммерман.

Нагадаємо, що вчора під час засідання "Рамштайну" так і не було досягнуто домовленості щодо передачі Україні німецьких танків Leopard 2.

Однак низка країн вже заявили про свою готовність передати Україні ці танки, а тому продовжують закликати Берлін дати "зелене світло" на їх постачання.

Своєю чергою на Банковій пояснили Німеччині, що кожен день зволікання коштує життям для українців.