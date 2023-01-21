В німецькому Бундестазі незадоволені результатом "Рамштайну" щодо танків
У Бундестазі розчаровані тим, що під час "Рамштайну" не було ухвалено рішення щодо передачі Україні танків Leopard 2. Берлін має хоча б дозволити іншим країнам ці постачання, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява голови оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман, яку цитує ZDF.
"Історія дивиться на нас, а Німеччина, на жаль, знову продемонструвала неспроможність. Те, як канцлер ФРН Олаф Шольц інформує про цю тему громадськість - просто катастрофа, оскільки, з одного боку, Німеччина надає Україні масштабну допомогу, проте через відсутність рішення щодо бойових танків створюється інше враження", - каже Штрак-Циммерман.
За її словами, новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нібито "перебуває на ланцюгу".
"Сигнал був би правильним, якби ми дали партнерам зелене світло. Не всі повинні (передавати танки - ред.), а ті, хто має Leopard 2 і хто готовий поставити їх Україні. Це був би перший крок", - вважає Штрак-Циммерман.
Своєю чергою вона нагадала, що в Європі налічується майже 3000 танків Leopard 2.
"Навіть якщо поставити частину з них - це буде справжнім сигналом", - підсумувала Штрак-Циммерман.
Нагадаємо, що вчора під час засідання "Рамштайну" так і не було досягнуто домовленості щодо передачі Україні німецьких танків Leopard 2.
Однак низка країн вже заявили про свою готовність передати Україні ці танки, а тому продовжують закликати Берлін дати "зелене світло" на їх постачання.
Своєю чергою на Банковій пояснили Німеччині, що кожен день зволікання коштує життям для українців.