Погода в Україні на 23 січня: Місцями туман та сильний вітер

Сьогодні, 23 січня, у деяких областях України буде туман та пориви вітру до 15-20 м/с. Температура в Києві близько 0-2° тепла. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

За даними синоптиків, сьогодні у більшості областей України буде хмарно з проясненнями та без опадів. У Карпатах уночі та вранці місцями туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень у західних областях 0-5° тепла, вдень у Закарпатті 7-12°; на решті території від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях вночі 1-6° морозу

На Київщині без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.