Ситуація на фронті на ранок 23 січня: інформація Генштабу

Протягом доби російські війська завдали 4 ракетних та 5 авіаційних ударів. Ворог здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.﻿Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка та Новоселівське Луганської області та Вимка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Першотравневе та Мар'їнка Донецької області" , - зазначили в Донецькій області.

Крім того, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопіч, Харківка та Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілка, Зелене, Пильна, Вовчанськ, Новомлинськ, Стариця та Дворічна у Харківській області.

На Куп'янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Петропавлівка, Табаївка, Сіньківка, Крохмальне та Куп'янськ Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка Луганської.

На Лиманському напрямі під вогненну поразку потрапили Макіївка, Майданчик, Червонопопівка, Сріб'янське лісництво та Кузьмине Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневий вплив зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них – Верхньокам'яне, Краснополівка, Залізне, Білогорівка, Червона Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Першотравневе, Красногорівка, Георгіївка та Мар'їнка.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів районами Богоявленки та Микільського Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка та Новопіль на Донечині та Гуляйполі, Павлівка, Новоданилівка, Степове, Оріхів, Щербаки та Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку, зокрема, обстріли з РСЗВ зазнали районів населених пунктів Дудчани, Інгулець, Гаврилівка, Бургунка, Монастирське, Антонівка та Херсон.

"З 18 по 21 січня поточного року, до населених пунктів Виноградового та Брилівки Херсонської області прибули поповнення живої сили окупантів. Особовий склад був озброєний лише стрілецькою зброєю, засоби індивідуального захисту, як бронежилети, мали лише одиниці, військову техніку не завозили" , - пише Генштаб.

У відомстві додали, що російська армія продовжує зазнавати втрат.

"Так, міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими. Тільки останнім часом доставлено близько 150 загарбників. Водночас більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють із російської федерації" , - зазначили у Генштабі.

Крім того, авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 ударів по районах зосередження супротивника. Також збитий ворожий БПЛА "Орлан-10". Українські ракетники та артилеристи вразили 4 райони зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів.