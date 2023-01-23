ISW: Зірка Пригожина почала згасати після невдачі під Бахмутом

Російський президент Володимир Путін вирішив знову зробити ставку на регулярну армію, а не на найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина﻿. Про це йдеться у черговому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Ділова столиця.

"Зірка Євгена Пригожина, який фінансує "Вагнер", після кількох місяців видимого підйому почала заходити після того, як він не зміг виконати свою обіцянку захопити Бахмут власними силами" , – зазначили аналітики.

У ISW нагадали, що Путін поставив командувати військами в Україні начальника генштабу Валерія Герасимова та понизив до заступника Герасимова генерала Сергія Суровікіна, якого українська розвідка називала союзником Пригожина. Крім того, важливим знаком ISW вважає те, що Путін не згадав Пригожина, коли 15 січня говорив про взяття Соледара.

Восени Путін вирішив дати Пригожину та Суровікіну можливість показати, що вони зможуть зробити своїми силами, вважають аналітики. Один – тисячами мобілізованих ув'язнених, другий – ударами по українській енергетиці та електромережах.

"Обидва провалилися: спроби Пригожина захопити Бахмут закінчилися, а Суровікін своєю кампанією нальотів не досяг майже нічого, крім того, що приніс страждання цивільному населенню України, витративши на це більшу частину російського запасу високоточних ракет" , – пише ISW.

Тепер Путін знову зробив ставку на армію і сподівається, що Шойгу та Герасимов, навчивши та спорядивши мобілізованих, зможуть незабаром виправити справи Росії на фронтах.