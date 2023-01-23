Як в Україні працює багатофункціональна вантажівка Scania

На дорогах Київської області сьогодні можна побачити досить цікаві вантажівки Scania, які можуть виконувати найрізноманітніші завдання, повідомляє Автоцентр.

Одна з таких машин – сімейства Off Road ХТ (з колісними редукторами, для важких умов експлуатації) працює в компанії «Обухівміськвторресурси». На тривісне шасі P440 (6×4 – з короткою денною кабіною, 12,7-літровим двигуном 440 к. с. та автоматизованою КП – було встановлено цікаве навісне обладнання.

По-перше, ця система гакового захоплення типу "мультиліфт". В даному випадку це продукт AVTR A3L-240 (Palfinger) вантажопідйомністю 24 т. По-друге, це змінний кузов-контейнер власного виробництва - "Обухівгорвторресурси" виготовляє моделі об'ємом від 6 до 35 кубометрів.

І по-третє, ця характерна сталева плита, встановлена на передньому бампері. Вона призначена для монтажу снігоприбирального відвалу марки RASCO.

Таким чином, одна вантажівка може працювати і сміттєвозом, причому з різними кузовами, а при необхідності в зимовий час її можна задіяти і для прибирання доріг.

Ще дуже важливий момент. Автомобілі даного підприємства оснащені системою GPS-моніторингу, що дозволяє в онлайн-режимі контролювати їхнє переміщення та підвищує ефективність роботи на маршруті.