"Укрзалізниця" запускає нові поїзди між Харковом та Донбасом
"Укрзалізниця" призначає приміські поїзди маршрутами Краматорськ — Харків і Харків — Слов'янськ. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці", повідомляє Ділова столиця.
З 2 лютого курсуватимуть такі поїзди:
- №6812 Краматорськ - Харків. Відправлення з Краматорська – о 7:25, прибуття до Харкова (через Слов'янськ, де поїзд зупинятиметься о 7:48) – о 13:00.
- №6813 Харків - Слов'янськ. Відправлення з Харкова – о 13:40, прибуття до Слов'янська о 18:41.