"Укрзалізниця" запускає нові поїзди між Харковом та Донбасом

"Укрзалізниця" призначає приміські поїзди маршрутами Краматорськ — Харків і Харків — Слов'янськ. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці", повідомляє Ділова столиця.

З 2 лютого курсуватимуть такі поїзди: