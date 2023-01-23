У Кабміні готують перестановки – ЗМІ

Незабаром у Кабінеті міністрів можливі звільнення і перестановки, повідомляють﻿ джерела "Української правди" в команді президента та Верховній Раді, повідомляє Українська правда.

За даними співрозмовників УП, перший кандидат на вихід – міністр палива та енергетики Герман Галущенко, також під питанням міністр спорту Вадим Гутцайт, який очолив НОК, та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін. У команді президента досить довго тривають дискусії, чи взагалі ці міністерства зараз потрібні, можливо, їх варто скоротити чи об’єднати.

Депутати ВР, зі свого боку, хотіли б змінити міністра освіти та міністра з питань ветеранів.

Але, за даними співрозмовників видання, в ОПУ наразі про це серйозно не говорять.