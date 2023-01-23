Естонія віддає Україні усі свої 155-міліметрові гаубиці
Естонія заявила про рішення віддати Україні усі свої 155-міліметрові гаубиці, аби в інших держав не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні. Про це посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявив у Facebook, повідомляє Ділова столиця.
Так, уряд Естонії ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю €113 млн:
- десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30;
- тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами;
- засоби підтримки артилерійських підрозділів.
"Крім того, Естонія продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку бійцям Збройні Сили України", – додали в естонському посольстві.
Таким чином, загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.