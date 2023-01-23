ГУР: Чого чекати у лютому-березні і як змінюється тактика РФ

Українська військова розвідка прогнозує﻿ активні бойові дії в Луганській і Донецькій областях у лютому-березні цього року, відзначає зміну тактики російських загарбників.

"Будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках. Герасимов не виконав те завдання, яке перед ним ставили. Перше – це повна окупація Донецької і Луганської областей.

Так, лютий-березень будуть активні бойові дії, і саме в Луганській і Донецькій областях (бо Володимир Путін наказав"взяти Донбас" до березня – ред.)

Ми ще бачимо зараз перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії з Білорусі. Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, це Куп’янський напрямок, можливе і відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій в Луганській області" , - заявив заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

Скібіцький зазначив, що розвідка бачить, "як зараз переміщуються, куди перегруповуються їхні (російські) підрозділи повітряно-десантних військ", – і назвав це "почерком" Валерія Герасимова, який змінив Сергія Суровікіна на посаді командувача об'єднаного угруповання військ в Україні.

"Це і є почерк Герасимова. Чому? Тому що на початку повномасштабної агресії ми чітко знали, що на всіх напрямках у другому ешелоні, по суті, в стратегічному резерві перебували десантники, а в наступі на Київ вони взагалі виконували основне завдання. Ми очікуємо, що й зараз буде більш активне застосування повітряно-десантних військ.

Мабуть, саме на цьому фоні й виникли непорозуміння між Герасимовим і командувачем повітряно-десантних військ (Михайло Теплінський під час наради в російському Генштабі послав Герасимова за "маршрутом корабля" і був звільнений – ред).

Насамперед через те, що при командуванні Герасимова повітряно-десантні війська Росії за перші пів року великої війни в Україні майже наполовину були вибиті. А це елітні війська – 76-та дивізія, 106-та, 98-ма… До речі, остання була перекинута з Херсонського напрямку на інші, більш важливі за їхніми оцінками" , - повідомив представник ГУР.

Скібіцький також відзначив, що росіяни змінюють тактику, бо вони "не просто навчаються, вони тепер почали більш реально оцінювати нашу потужність".

Якщо у лютому 2022 року вони "заходили колонами без будь-якого прикриття, без організованої системи ППО, і ми знищували все, що йшло на Київ, прямо в колонах, тепер вони усвідомили, що тут їх ніхто не зустрічатиме квітами".

"Чим більше ми воюємо, тим більше вони роблять висновки. Вони зараз вибудовують більш чітку систему управління по всій лінії фронту, це ми чітко бачимо. Вони змінюють тактику застосування своїх підрозділів.

Якщо рік тому це були БТГр, батальйоні тактичні групи, то зараз вони повернулися до класичної схеми – бригада, полк, батальйон. Вони почали створювати штурмові загони, які нараховують 140-160 осіб. Такі загони включають механізовані підрозділи, танки, артилерію, міномети, протитанкові засоби – щоб прориватися на окремих ділянках саме завдяки штурмовим діям.

А ще тактика "Вагнера", яка була застосована спочатку в Бахмуті, потім в Соледарі. Вони намагаються вести штурмові дії за рахунок нанесення потужних артилерійських ударів з метою повного знищення наших позицій оборони. І це – хвиля за хвилею йде, незважаючи на колосальні людські втрати, які вони несуть" , - вважають в українській розвідці.

Заступник начальника ГУР відзначив, що загарбники вносять певні зміни і в застосування крилатих ракет: вибирають інші рубежі пусків, інші маршрути польоту авіації, намагаються "обходити" українську ППО.