В Польщі обурені заявами ексглави МЗС Сікорського про "поділ України"

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький закликав опозицію відмежуватися від слів колишнього міністра закордонних справ Радослава Сікорського про нібито думки польської влади про "поділ України" у перші дні вторгнення РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє PAP.

Сікорський вранці у понеділок виступав на Radio Zet. Серед іншого піднімалася тема війни в Україні. Зокрема, його запитали, чи вірить він в те, що уряд "Права і справедливості" певний час думав про розподіл території України.

"Гадаю, що в перші десять днів війни був момент сумнівів, коли ми всі не бачили, як все буде, що можливо Україна впаде. Якби не героїзм Зеленського і допомога Заходу, могло статися різне" - сказав Сікорський.

На цю заяву відреагував глава польського уряду, зазначивши, що подібні слова нічим не відрізняються від російської пропаганди.

"Колишній міністр закордонних справ повинен зважувати слова. Я очікую, що він відмовиться від цих ганебних тверджень. Закликаю опозицію відмежуватися від заяви Радослава Сікорського" - заявив Моравецький.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер також розкритикував Сікорського:

"Не міряй людей своєю міркою. Це ваша політика була орієнтована на перезавантаження відносин з РФ. Це ваш уряд зустрічався з Путіним у Москві".

Слід зазначити, що тему про нібито територіальні претензії Польщі до України регулярно піднімає російська пропаганда.

Нагадаємо, в листопаді керівна партія Польщі "Право і справедливість" презентувала проєкт закону щодо створення спецкомісії, яка розслідувала би вплив Росії на внутрішню політику Польщі у 2007-2022 роках.

Серед рішень, які зможе приймати комісія, передбачене скасування адміністративних рішень, виданих в результаті російських впливів; заборона здійснення функцій, пов'язаних розпорядженням державними коштами, на термін до 10 років; анулювання й заборона отримання "перевірки благонадійності" на 10 років.

Очікується, що комісія буде створена на початку 2023 року.