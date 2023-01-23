ЗМІ: ЄС затвердив надання Україні військової допомоги на 500 млн євро

Європейський Союз затвердив надання Україні військової допомоги на суму 500 млн євро, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили дипломатичні джерела із посиланням на Bild.

"ЄС надасть військову допомогу Україні у розмірі 500 млн євро… Такої домовленості було досягнуто під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського союзу, яка проходить сьогодні у Брюсселі" , — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками засідання формату "Рамштайн" заявив, що нова військова допомога дозволить українській армії перейти в наступ.