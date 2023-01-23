Комітет Ради залишив Резнікова на посаді міністра оборони

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заслухав керівництво Міністерства оборони, представників НАБУ, Держбюро розслідувань і СБУ на тлі інформації про можливі зловживання під час закупівлі продуктів для ЗСУ, повідомляє Новое время.

Член комітету, нардеп від Батьківщини Вадим Івченко в понеділок, 23 січня, написав у Facebook, що за підсумками засідання глава Міноборони Олексій Резніков зберігає свою посаду, а правоохоронці мають закінчити розслідування.

Народна депутатка від Слуги народу Мар'яна Безугла повідомила у Facebook, що Олексій Резніков виступив на засіданні з роз'ясненнями, комітету показали контракти, в НАБУ повідомили, що відкрили кримінальну справу, а ДБР і СБУ розповіли про розслідування «щодо низки процесів закупівель і постачання харчування».

За словами Безуглої, комітет ініціює законопроєкт про часткове відкриття інформації про закупівлі під час воєнного стану. Також нардепи «звернулися до правоохоронних органів із закликом приділити увагу розслідуванням».

Нардепка також повідомила, що комітет незабаром уважніше вивчить інші напрями оборонних закупівель — озброєння, боєприпаси, речове забезпечення тощо.

Раніше в НАБУ повідомили, що разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розслідують можливі зловживання Міноборони під час купівлі продуктів для військових. Слідство перевіряє закупівлі більш ніж на 13 млрд гривень.

Засновник проєкту Наші гроші Юрій Ніколов 21 січня у своєму матеріалі на ZN.ua розповів, що Міноборони України закуповує продукти для військовослужбовців у два-три рази дорожче порівняно з цінами в магазинах Києва — він порівняв окремі позиції з цінами у столичному Сільпо. Журналіст посилається на документи, отримані від «джерела у ЗСУ».

У Міноборони України заявили, що наведені в публікації дані «поширюються з ознаками навмисних маніпуляцій і вводять в оману». Міністр Олексій Резніков назвав скандал спробою підірвати довіру до керівництва відомства.

В Офісі президента анонсували перевірку. Міноборони також обіцяє внутрішню перевірку і готує матеріали в СБУ, щоб провести розслідування щодо «свідомо неправдивих відомостей, які шкодять інтересам оборони в особливий період».

Компанія-постачальник Актив компані, з якою укладено контракт Міноборони і про яку Ніколов у своєму матеріалі висловлює припущення, що вона «швидше за все, є „прокладкою“», заявила про «навмисну маніпуляцію».